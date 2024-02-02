Шойгу заявил, что ВСУ за месяц потеряли 23 тыс военных

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Украинская сторона за минувший месяц потеряла 23 тысячи военных убитыми и раненными, а также свыше 3 тысяч единиц вооружения, в том числе танки Leopard, пусковые установки HIMARS и Patriot. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал во время вступительного слова на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

"В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными. Уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное", – сказал министр.

Ранее офицер ВСУ Юрий Касьянов призвал украинские власти раскрыть реальную информацию о потерях своих войск. Он уточнил, что находящимся в тылу следует понять ужас боевых действий. Это заставит их активнее помогать ВСУ, заявил Касьянов.

До этого Шойгу на селекторном совещании сообщил, что потери украинских войск за прошлый год составили 215 тысяч человек. Глава оборонного ведомства добавил, что Вооруженные силы РФ методично снижают потенциал вражеских войск в ходе спецоперации на Украине.

В свою очередь, бывший генпрокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал, что потери ВСУ с начала СВО составляют 500 тысяч бойцов убитыми и тяжелоранеными. В месяц потери оцениваются в несколько десятков тысяч военнослужащих, указал он.

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