Войска РФ отразили две контратаки ВСУ на купянском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские подразделения успешно отразили две контратаки украинских штурмовых групп на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского.

Он добавил, что мотострелковые подразделения группировки при поддержке артиллерии РФ также отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах станции Синьковка и озера Лиман. В результате противник был вынужден отойти в западном и юго-западном направлениях, отметил Зыбинский.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ночь на 31 января поразили в Харькове несколько оборонных объектов и офис, где часто бывали иностранные военные. В частности, попадания фиксировались в районе Харьковского тракторного завода и здания "Укртелекома".

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российский ударный вертолет Ка-52 поразил опорный пункт украинских войск на купянском направлении. Чтобы обойти ПВО противника, летчики выполнили подлет в зону боевого применения на предельно малых высотах.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения