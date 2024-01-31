ВС РФ поразили в Харькове военные склады и цеха по ремонту бронетехники – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 31 января поразили в Харькове несколько оборонных объектов и офис, где часто бывали иностранные военные. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные своих коллег из Харькова.

Он рассказал, что в Харькове было зафиксировано пять прилетов. Лебедев также предоставил видео, на котором слышны звуки пролета и два взрыва.

"Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода – там производится ремонт военной техники, а также складировались БК и ГСМ", – цитирует Лебедева РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в результате ударов было поражено здание "Укртелекома". В нем долгое время находились военные и сотрудники спецслужб с "большими" погонами.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за сутки поразили склад горючего ВСУ и станцию ЗРК IRIS-T. Более того, российская армия с помощью ПВО сбила 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемую авиабомбу JDAM американского производства.



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