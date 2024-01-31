Силы ПВО ликвидировали 20 украинских ракет над Черным морем и Крымом – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) около 17:00 по московскому времени пресекли попытку украинской стороны атаковать российские объекты 20 авиационными управляемыми ракетами. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом", – говорится в сообщении.

Обломки сбитых ракет упали на территорию воинской части около населенного пункта Любимовка в Крыму. Повреждений авиационной техники в результате произошедшего не обнаружили.

Ранее о работе системы ПВО в Крыму сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. Спустя некоторое время он заявил о ликвидации цели, обломки которой упали в районе Любимовки и в частном секторе города в районе Федоровской улицы.

