31 января, 18:03Происшествия
Развожаев сообщил о работе систем ПВО в Севастополе
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем телеграм-канале о запуске работы систем противовоздушной обороны (ПВО) России в регионе.
"Все службы приведены в состояние боевой готовности", – уточнил он.
При этом губернатор Севастополя попросил граждан сохранять спокойствие.
Ранее Развожаев объяснил, почему в центре города 23 января жители региона могли слышать громкие звуки. По его словам, тогда проводились тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).
Подобное заявление Развожаев делал и в августе прошлого года. Тогда учения флота проходили на Южном и Северном молах. На тренировках также отрабатывалась стрельба из разных видов стрелкового вооружения.
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