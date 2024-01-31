Развожаев сообщил о работе систем ПВО в Севастополе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем телеграм-канале о запуске работы систем противовоздушной обороны (ПВО) России в регионе.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности", – уточнил он.

При этом губернатор Севастополя попросил граждан сохранять спокойствие.

Ранее Развожаев объяснил, почему в центре города 23 января жители региона могли слышать громкие звуки. По его словам, тогда проводились тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

Подобное заявление Развожаев делал и в августе прошлого года. Тогда учения флота проходили на Южном и Северном молах. На тренировках также отрабатывалась стрельба из разных видов стрелкового вооружения.



Российская система ПВО отразила атаку на Севастополь 22 сентября