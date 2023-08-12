Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой флота

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения", – заявил губернатор.

Он подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.

В июле Развожаев объяснил причину громких звуков в городе тренировкой работы систем ПВО. Тогда губернатор предостерег жителей города от съемки работы ПВО.

В субботу, 12 августа, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты в районе Керченского пролива. Глава Крыма Сергея Аксенов заявил, что Крымский мост не был поврежден.

Позже он сообщил, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом.

Глава республики поблагодарил российские войска противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность.



В очереди на Крымский мост скопилось почти 1,3 тысячи автомобилей