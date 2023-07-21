Губернатор Севастополя объяснил канонаду в городе учениями ПВО

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Причиной громких звуков в Севастопале является тренировка работы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Вижу сообщения о громких звуках в разных районах города. Подразделения ПВО проводят тренировку. В городе все спокойно", – уточнил он.

Губернатор предостерег жителей города от съемки работы ПВО.

Ранее сообщалось о 9 украинских беспилотниках, ликвидированных при попытке атаковать Севастополь. Развожаев уточнил, что были уничтожены два надводных дрона и два БПЛА. Кроме того, по его словам, еще пять беспилотников подавили силами РЭБ.

Позже сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков обвинил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в организации атак на Севастополь. Сенатор отметил "умелые действия российских военных", которые смогли отразить атаку украинских беспилотников. Он назвал полностью провалившимися планы Киева по нанесению урона инфраструктуре Крыма полностью провалились.

Силы РЭБ подавили БПЛА над морем в Севастополе