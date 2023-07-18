Киев пытался атаковать объекты в Крыму 28 беспилотниками – МО РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы пресекли попытку украинской стороны атаковать объекты на территории Крыма с использованием 28 беспилотников в ночь на 18 июля. Об этом министерство обороны РФ рассказывает в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", – сообщило ведомство.

В министерстве уточнили, что 17 БПЛА были ликвидированы средствами противовоздушной обороны, еще 11 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о девяти беспилотниках, которые были устранены на востоке полуострова.

"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты девять БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет. Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно", – говорится в его публикации в телеграм-канале.

Аксенов также призвал местных жителей не поддаваться панике и доверять только информации из официальных источников.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что девять беспилотников попытались атаковать территорию Севастополя, все они были подавлены и сбиты российскими силами.

Два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде, уточнил он. По его словам, пять БПЛА подавили силами РЭБ, еще два сбили над морем.

Сенатор Российской Федерации от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что за атакой беспилотников на Севастополь стоит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



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