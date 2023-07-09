В районе Керчи силами ПВО сбили крылатую ракету – Аксенов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами ПВО в районе Керчи была сбита крылатая ракета, сообщил сегодня в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет", – уточнил Аксенов.

Он также призвал население соблюдать спокойствие и доверять исключительно проверенным источникам информации.

Ранее три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области, предварительно, это связано с работой системы ПВО, об этом сообщил глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Также ранее сообщалось, что украинские боевики совершили обстрел Шебекино в Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня "Град". По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, в результате чего там началось возгорание. Помимо этого, огонь охватил местную овощную базу и один автомобиль.

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