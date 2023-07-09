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11:30

Политика

Три взрыва прозвучали под Мелитополем – Рогов

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области, предварительно, это связано с работой системы ПВО, сообщил глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва. По предварительным данным – отработало ПВО", – написал он в телеграм-канале.

К настоящему времени официальных сообщений властей и оперативных служб о произошедшем не публиковалось

Ранее сообщалось, что украинские боевики совершили обстрел Шебекино в Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня "Град". По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, в результате чего там началось возгорание. Помимо этого, огонь охватил местную овощную базу и один автомобиль.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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