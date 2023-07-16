Российские силы подавили еще один беспилотник над морем в Севастополе

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Система радиоэлектронной борьбы подавила еще один беспилотник над морем в Севастополе. Российский флот продолжает его ликвидацию на воде, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове. Доверяйте только официальной информации", – поделился он.

В ночь на 16 июля Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь. По данным Минобороны РФ, два украинских дрона ВС РФ уничтожили средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии.

Еще пять БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Они не достигли цели и потерпели крушение. Кроме того, в северной части Черного моря российские силы ликвидировали огнем два безэкипажных катера украинской армии.

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