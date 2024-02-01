ВС РФ ликвидировали ракетный комплекс NASAMS и два склада горючего ВСУ

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Российские силы ликвидировали ракетный комплекс NASAMS иностранного производства и два склада горючего украинской армии. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ночь на 31 января поразили в Харькове несколько оборонных объектов и офис, где часто бывали иностранные военные. В частности, попадания фиксировались в районе Харьковского тракторного завода и здания "Укртелекома".

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российский ударный вертолет Ка-52 поразил опорный пункт украинских войск на купянском направлении. Чтобы обойти ПВО противника, летчики выполнили подлет в зону боевого применения на предельно малых высотах.



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