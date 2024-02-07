ВС РФ нанесли удары по 1-й президентской бригаде Нацгвардии Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли на южнодонецком направлении удары по 1-й президентской бригаде (подразделение Нацгвардии Украины. – Прим. ред.) и двум бригадам ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра российской группировки Александра Гордеева.

"Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья", – заявил он.

За минувшие сутки военные РФ предотвратили три попытки украинской армии осуществить ротацию в районе Старомайорского.

Накануне Минобороны России сообщало, что российские войска улучшили свое положение по переднему краю на краснолиманском направлении, отразив две атаки ВСУ. Вместе с тем ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике противника в районе Торского и Серебрянки ДНР.

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