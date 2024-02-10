Почти 200 объектов портовой инфраструктуры были повреждены на Украине с июля 2023 года

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Почти 200 объектов портовой инфраструктуры Украины были повреждены с момента прекращения зерновой сделки в июле 2023 года. Об этом сообщил замглавы правительства страны Александр Кубраков, его слова приводит ТАСС.

Как отметил Курбаков, с 18 июля в результате взрывов было повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры. Также он отметил, что после прекращения зерновой сделки Украина перевезла через "временные коридоры" в Черном море более 22 миллионов тонн грузов.

17 июля прошлого года Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки. В министерстве иностранных дел России объяснили свое решение тем, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Также не была выполнена ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале февраля подчеркивал, что сейчас предпосылки для возобновления зерновой сделки отсутствуют. Ранее Песков также сообщал, что разговоров по возобновлению зерновой сделки не ведется. По его мнению, иные пути вывоза украинского зерна могут быть опасными, поэтому коммерческие судна и страховые компании должны оценивать риски, используя эти маршруты для поставок продукции.