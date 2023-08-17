Более 100 человек эвакуировали из-за короткого замыкания в больнице Святителя Алексия

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Пациентов и персонал больницы Святителя Алексия в Москве пришлось оперативно эвакуировать из-за короткого замыкания, за которым последовало возгорание. В экстренных службах рассказали о происшествии.

Уточняется, что из здания вывели более 100 человек, из которых 23 – лежачие пациенты.

"Произошло короткое замыкание в светильнике отделения хирургии больницы Святителя Алексия на Ленинском проспекте, 27", – передает РИА Новости сообщение экстренных служб.

Площадь возгорания составила чуть более одного "квадрата". Обошлось без пострадавших.

Ранее электроподстанция загорелась в здании, расположенном рядом с торговым центом "Метрополис" в Москве. Людей пришлось эвакуировать.

Уточнялось, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения каких-либо мероприятий на объекте не проводили.

Позднее стало известно о ликвидации пожара. Подстанция была обесточена, возгорание потушено. Площадь составила два квадратных метра.



Короткое замыкание электропроводки произошло ТЦ "Афимолл Сити" в центре Москвы