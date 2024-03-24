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24 марта, 04:36

Политика

В США вновь заявили, что Украина не причастна к теракту в "Крокусе"

Фото: depositphotos/tupungato

Украинская сторона не причастна к теракту в "Крокус Сити Холле". С таким утверждением выступила официальный представитель совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, пишет РИА Новости.

Уотсон в очередной раз повторила версию Вашингтона о том, что полную ответственность за данную атаку несет ИГИЛ ("Исламское государство", организация признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее в Белом доме уже заявляли, что не видят признаков того, что Украина или украинцы были причастны к теракту, произошедшему в "Крокус Сити Холле". Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби добавил, что США не обладали заблаговременно информацией о данной трагедии.

Тем не менее Владимир Путин сообщил, что террористы, которые устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле", перед задержанием двинулись в сторону Украины, где им подготовили "окно" для перехода границы.

Теракт "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание концертного зала и открыли стрельбу по гостям.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Правоохранители заявили, что число погибших составляет 133 человека. По последним данным, травмы получили более 140 человек.

Путин заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракта задержаны, ими оказались 11 человек. По данным МВД РФ, все они являются иностранными гражданами.

24 марта в России объявили днем общенационального траура.

Четверых подозреваемых в теракте в "Крокусе" допрашивают в столичном СК

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
политикапроисшествия
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