Спецслужбы РФ ведут расследование теракта в "Крокусе" без помощи других стран – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отечественные спецслужбы расследуют теракт в "Крокус Сити Холле" самостоятельно и не сотрудничают с другими странами. Он объяснил это обостренной геополитической обстановкой.

При этом Песков отметил, что у Владимира Путина были телефонные переговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других стран. Главы государств выразили намерение совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом.

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