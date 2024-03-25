25 марта, 14:15Происшествия
Спецслужбы РФ ведут расследование теракта в "Крокусе" без помощи других стран – Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отечественные спецслужбы расследуют теракт в "Крокус Сити Холле" самостоятельно и не сотрудничают с другими странами. Он объяснил это обостренной геополитической обстановкой.
При этом Песков отметил, что у Владимира Путина были телефонные переговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других стран. Главы государств выразили намерение совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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