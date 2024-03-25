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Новости

25 марта, 14:15

Происшествия

Спецслужбы РФ ведут расследование теракта в "Крокусе" без помощи других стран – Песков

Спецслужбы РФ ведут расследование теракта в "Крокусе" без помощи других стран – Песков

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Владимир Путин объявил общенациональный траур 24 марта

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отечественные спецслужбы расследуют теракт в "Крокус Сити Холле" самостоятельно и не сотрудничают с другими странами. Он объяснил это обостренной геополитической обстановкой.

При этом Песков отметил, что у Владимира Путина были телефонные переговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других стран. Главы государств выразили намерение совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
властьпроисшествиявидеоРоман КарловКсения Чепенко
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