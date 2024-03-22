Новости мира: военный самолет пролетел над польскими фермерами на предельно низкой высоте

Польские фермеры, участвующие в протестах, сняли на видео, как над ними на предельно низкой высоте пролетал военный самолет. Очевидцы сообщают, что это был истребитель-бомбардировщик ВВС Польши. Тем временем аграрии продолжают бастовать по всей стране, блокируют трассы и въезды в города. Таким образом сельхозпроизводители пытаются остановить приток дешевой продукции из Украины и требуют отменить ограничения, введенные Евросоюзом.

Кроме того, в Тихом океане у берегов Чили идут поиски пропавшего чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина. 1 октября 2023 года он отправился в одиночное кругосветное плавание, но 19 марта перестал выходить на связь. Незадолго до этого Елагин рассказал, что у его судна повреждены паруса. При этом, сигнал SOS яхта не подавала. Поиск яхтсмена ведут чилийские спасатели и самолеты компании "Русская Арктика".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.