Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 19:30

В мире

Новости мира: военный самолет пролетел над польскими фермерами на предельно низкой высоте

Новости мира: военный самолет пролетел над польскими фермерами на предельно низкой высоте

Новости мира: ливни спровоцировали наводнение в Колумбии

Новости мира: в Тихом океане идут поиски чемпиона России по яхтенному спорту

Новости мира: премьер Венгрии не исключил, что Запад решит отправить войска на Украину

Новости мира: в ЕС обсудят вступление в союз Боснии и Герцеговины

Новости мира: самый большой подвесной бассейн в мире показали в Саудовской Аравии

Новости мира: серия извержений вулканов продолжилась в Исландии

Новости мира: сотни нелегальных мигрантов попытались перебраться из Мексики в США

Новости мира: селевые потоки затопили боливийскую столицу Ла-Пас

Новости мира: фермеры заблокировали комплекс нефтяной компании Total Energies во Франции

Польские фермеры, участвующие в протестах, сняли на видео, как над ними на предельно низкой высоте пролетал военный самолет. Очевидцы сообщают, что это был истребитель-бомбардировщик ВВС Польши. Тем временем аграрии продолжают бастовать по всей стране, блокируют трассы и въезды в города. Таким образом сельхозпроизводители пытаются остановить приток дешевой продукции из Украины и требуют отменить ограничения, введенные Евросоюзом.

Кроме того, в Тихом океане у берегов Чили идут поиски пропавшего чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина. 1 октября 2023 года он отправился в одиночное кругосветное плавание, но 19 марта перестал выходить на связь. Незадолго до этого Елагин рассказал, что у его судна повреждены паруса. При этом, сигнал SOS яхта не подавала. Поиск яхтсмена ведут чилийские спасатели и самолеты компании "Русская Арктика".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествиявидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика