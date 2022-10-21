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Саудовская Аравия построит город будущего на 9 млн человек

Саудовская Аравия построит город будущего на 9 млн человек

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В Саудовской Аравии строят город будущего без дорог и машин под названием Line. По задумке прямая линия протянется на 170 километров на высоте 500 метров.

План города состоит из двух зеркальных зданий с открытым пространством между ними и шириной 200 метров. Проживать в нем смогут около девяти миллионов жителей. Предполагается, что обеспечивать население ресурсами будут только возобновляемые источники энергии.

Линию создадут из трех слоев: наземного для пешеходов и двух подземных для инфраструктуры и железнодорожного транспорта. По расчетам местных властей, проект обойдется в 500 миллиардов долларов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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