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Украинские беженцы пожаловались на "адские условия" труда в Европе – СМИ

за рубежом

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Беженцы из Украины пожаловались на непростые условия труда в европейских странах, в частности, в Италии, пишет издание "Страна".

"С работой же тут (в Италии. – Прим. ред.) совсем плохо. Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по десять часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило", – приводит газета слова одной из украинок.

Другая беженка рассказала изданию, что в Италии работника могут обмануть и не выдать зарплату, поскольку в стране много неофициальной занятости, а чтобы получить хорошую должность, то нужно заплатить не менее 500 евро посреднику.

Также указывается, что сложности при трудоустройстве испытывают и украинские врачи. При этом работать по специальности можно без подтверждения диплома, однако даже попасть на стажировку в итальянскую больницу непросто.

Ранее сообщалось, что жители Нидерландов попросили власти страны решить вопрос с живущими в местных семьях украинскими беженцами, поскольку из-за сезона отпусков они не хотят, чтобы те оставались одни в их домах. Кроме того, многим европейцам пришлось увеличить свои расходы, чтобы обеспечить всем необходимым украинцев, которых они принимают у себя.

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