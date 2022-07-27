Во Франции волонтеры отказались принимать беженцев с Украины

Во Франции стало все меньше волонтеров, которые готовы принять у себя беженцев с Украины. Об этом сообщили в благотворительной ассоциации "Прием семей со всего мира".

Главными причинами являются расходы на содержание и отсутствие финансовой помощи от государства. При этом ситуацию усугубляют растущие цены на продукты, электроэнергию, газ и горючее.

С начала боевых действий французы приняли 100 тысяч украинцев. Большинство из них нашло убежище в центрах размещения, а также во французских семьях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.