Ирак и Саудовская Аравия наращивают экспорт нефти в Европу – СМИ

03:14
Фото: depositphotos/PantherMediaSeller
Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу, которая постепенно отказывается от импорта энергоносителей из России, пишет Bloomberg.
Агентство проанализировало данные трекинга морских судов и пришло к выводу, что Эр-Риярд направляет танкеры с нефтью в Египет, где она попадает в трубопровод Sumed, соединяющий расположенный на берегу Красного моря терминал Айн-Сохна с портом Сиди-Керир в Средиземном море. В публикации утверждается, что в средиземноморском порту нефть снова отгружают на танкеры и направляют покупателям из Европы.
По оценкам агентства, с начала июля по трубопроводу поступало более 1 миллиона баррелей нефти в сутки, что почти в два раза превышает показатели, зафиксированные в аналогичный период 2021 года.
Ирак поставляет нефть Европе исключительно морским портом, говорится в статье. Отмечается, что в этом месяце танкеры, следующие из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал, перевозили около 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки. Таким образом, подсчитали в агентстве, общий объем поставок нефти с Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель почти на 90% больше, чем в начале текущего года.
"Однако пока неясно, являются ли поставки с Ближнего Востока в Европу устойчивыми. В конце этого года должно вступить в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть. <...> Если запрет на страхование ударит по всему экспорту, чего опасается министерство финансов США, то это может снова усилить конкуренцию за поставки с Ближнего Востока", – говорится в публикации.
Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты и их союзники нуждаются в поставках российской нефти на мировые рынки, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен. Однако она добавила, что можно установить такие ограничения на цены, чтобы уменьшить прибыль для российской стороны, но сохранить стимул для дальнейших поставок.
Страны G7 предложили установить предельную цену на нефть и запретить импорт золота РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: