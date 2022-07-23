Ирак и Саудовская Аравия наращивают экспорт нефти в Европу – СМИ

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Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу, которая постепенно отказывается от импорта энергоносителей из России, пишет Bloomberg.

Агентство проанализировало данные трекинга морских судов и пришло к выводу, что Эр-Риярд направляет танкеры с нефтью в Египет, где она попадает в трубопровод Sumed, соединяющий расположенный на берегу Красного моря терминал Айн-Сохна с портом Сиди-Керир в Средиземном море. В публикации утверждается, что в средиземноморском порту нефть снова отгружают на танкеры и направляют покупателям из Европы.

По оценкам агентства, с начала июля по трубопроводу поступало более 1 миллиона баррелей нефти в сутки, что почти в два раза превышает показатели, зафиксированные в аналогичный период 2021 года.

Ирак поставляет нефть Европе исключительно морским портом, говорится в статье. Отмечается, что в этом месяце танкеры, следующие из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал, перевозили около 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки. Таким образом, подсчитали в агентстве, общий объем поставок нефти с Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель почти на 90% больше, чем в начале текущего года.

"Однако пока неясно, являются ли поставки с Ближнего Востока в Европу устойчивыми. В конце этого года должно вступить в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть. <...> Если запрет на страхование ударит по всему экспорту, чего опасается министерство финансов США, то это может снова усилить конкуренцию за поставки с Ближнего Востока", – говорится в публикации.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты и их союзники нуждаются в поставках российской нефти на мировые рынки, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен. Однако она добавила, что можно установить такие ограничения на цены, чтобы уменьшить прибыль для российской стороны, но сохранить стимул для дальнейших поставок.

