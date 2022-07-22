В США признали, что нуждаются в поставках российской нефти на мировые рынки

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Соединенные Штаты и их союзники нуждаются в поставках российской нефти на мировые рынки, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен" – передает РИА Новости ее слова.
Однако Нуланд добавила, что можно установить такие ограничения на цены, чтобы уменьшить прибыль для российской стороны, но сохранить стимул для дальнейших поставок нефти.
Ранее Владимир Путин предупредил, что цены на нефть взлетят до небес, если ввести ограничения на ее поставки из России. По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят на те же самые грабли, что и с поставками российского газа.
До этого сообщалось, что правительство РФ планирует сформировать российский эталонный сорт нефти. Отмечалось, что это позволит нивелировать попытки западных стран урезать доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.
В Китае, в свою очередь, заявили, что обсуждаемое Западом ограничение цен на российскую нефть может дестабилизировать рынок энергоресурсов и, как следствие, замедлить восстановление мировой экономики в целом.
В России ускорилась инфляция на фоне снижения цен на нефть
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