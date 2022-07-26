ВКС РФ уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Военно-космические силы России уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Украины в Николаеве, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием. Потери личного состава и вооружения ВСУ превысили 70%.

Кроме того, российская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации иностранных наемников.

"Ударом с Иностранного легиона в районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные устранили группу украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Херсонской области. ВС РФ открыли огонь по катерам ВМС Украины, в результате чего они вместе с находившимися на борту украинскими военными были уничтожены.

Также ФСБ России сообщила о срыве курируемой НАТО операции украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России. Отмечалось, что российских летчиков пытались завербовать, обещая им деньги и гражданство в ЕС. Взамен их просили доставить самолеты ВС РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

