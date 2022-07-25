Новости мира: пожары в разных странах и отключение АЭС во Франции

В Калифорнии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. Горят почти четыре тысячи гектаров дубового леса возле национального парка. Справиться с огнем не могут вертолеты, самолеты, бульдозеры и около 400 пожарных. Шесть тысяч людей эвакуированы. Усугубили ситуацию 40-градусная жара и сильный ветер.

В Греции из-за сильной жары тоже стали бушевать пожары. На северо-востоке страны горит национальный парк с редкими хищными птицами.

А Словению охватил самый крупный пожар за последние 30 лет. Горит более двух тысяч гектаров леса в регионе Крас на юго-западе страны. Почти неделю с ним сражаются не менее 1,5 тысячи пожарных. Ликвидировать национальное бедствие Словении помогают семь государств, сообщила вице-премьер страны.

Франция погружается во тьму, чтобы сэкономить на электроэнергии. В министерстве энергетики запретили оставлять включенными на ночь вывески на магазинах и других заведениях. А владельцам электроавтомобилей можно зарядить свою машину только до 20 киловатт. Этого хватит примерно на 100 километров.

Ситуацию усугубляет погода. Из-за аномальной жары и обмеления рек реакторы атомных электростанций не успевают охлаждаться – приходится отключать некоторые из них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.