В Подольске загорелись складские помещения

В Подольске горят складские помещения. Кадры прислали очевидцы.

Над территорией предприятия, где хранят изделия из пластика, поднимается столб густого черного дыма. Огонь охватил 300 квадратных метров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.