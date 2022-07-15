Драка произошла в подмосковных Люберцах

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Драка произошла в Люберцах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Подмосковью.

Конфликт между пятью мужчинами случился у одного из домов на улице Юности. Прибывшие на место ЧП полицейские доставили участников драки в отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее правоохранители задержали трех человек по делу о массовой драке в Ковдоре под Мурманском.

Инцидент произошел у ночного клуба на центральной площади города. В результате пострадали четыре человека. В общей сложности в отделение полиции были доставлены 15 человек. Предварительно, конфликт произошел на бытовой почве.

