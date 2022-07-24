Подростка госпитализировали после ДТП с такси в Москве

Пострадавшего в ДТП с автомобилем такси в Москве 16-летнего подростка госпитализировали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного столичного управления МВД РФ.

В Дептрансе Москвы рассказали, что автомобиль такси наехал на пешехода вне зоны действия перехода возле дома 3 в 1-м Басманном переулке.

В МВД отметили, что выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате наезда на него самосвала. Уточнялось, что авария произошла недалеко от станции метро "Прокшино" в ТиНАО. От полученных травм пешеход скончался на месте. Водитель большегруза-самосвала совершил наезд на двигавшегося во второй полосе от края проезжей части мужчину-пешехода, на вид около 40 лет.

