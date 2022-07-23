Фото: телеграм-канал “Дептранс. Оперативно’’

Движение восстановили на Волгоградском проспекте после ДТП с четырьмя машинами. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Движение восстановлено", – указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что перед пересечением Волгоградского проспекта с Ташкентской улицей столкнулись четыре автомобиля. В легковую машину врезалась "ГАЗель", после чего первый автомобиль задел другие транспортные средства.

Движение осуществлялось по одной полосе из трех, однако сейчас проезд полностью свободен.