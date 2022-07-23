Фото: телеграм-канал “Дептранс. Оперативно’’

Движение на Волгоградском проспекте в сторону области затруднено из-за ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На Волгоградском проспекте (перед пересечением с Ташкентской улицей) при движении в сторону области столкнулись 4 автомобиля", – указали в ведомстве.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех возможных. Водителей попросили по возможности выбирать пути объезда участка аварии.

Вечером 22 июля сообщалось об инциденте с машной и пешеходом на улице Новая Башиловка. Водитель сбил пенсионерку, когда сдавал назад. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.