NHK: более 400 человек эвакуировали с автотрассы в Японии после сильного снегопада

Фото: ТАСС/EPA/JIJI PRESS

Более 400 человек эвакуировали с национальной автотрассы в японском городе Ито из-за масштабных снежных заносов, парализовавших движение. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что грузовой автомобиль и бензовоз застряли в глубоком сугробе на трассе, что привело к образованию многокилометровой пробки. Ее протяженность составила около 3 километров.

Для оказавшихся в ловушке водителей и пассажиров местные власти оперативно развернули временные пункты размещения. Основной эвакуационный центр был организован в спортивном зале ближайшей начальной школы.

На данный момент информации о пострадавших или ухудшении самочувствия эвакуированных не поступало.

Сильные снегопады обрушились на Японию 7 и 8 февраля. Снежный циклон затронул западные и северные регионы страны, также осадки добрались до большинства префектур, включая столичный регион Токио и другие крупные города.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что в городе из-за холодов скончались 17 человек. В городе стояли морозы, считающиеся экстремальными для местного климата. В частности, 13 человек погибли от гипотермии, 3 – от передозировки наркотиками, причины смерти еще одного человека выясняются.