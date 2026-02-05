Форма поиска по сайту

05 февраля, 09:44

В мире

После сильного снегопада на улицах Нью-Йорка скопились горы мусора и сугробы

Фото: AP Photo/Heather Khalifa

Жители Нью-Йорка жалуются на медленную уборку снега и мусора после одного из сильнейших снегопадов последних лет. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По данным СМИ, в результате непогоды в городе выпало от 30 до 38 сантиметров снега, что значительно затруднило работу коммунальных служб. На улицах города наблюдаются переполненные мусорные баки, пакеты с отходами вдоль тротуаров, кишащие крысами.

"Мы пытаемся справиться с этим. Мы делаем все возможное, задействуем все ресурсы. Просим вас проявить терпение, мы скоро это преодолеем", – сказал телеканалу исполняющий обязанности руководителя департамента санитарного контроля мэрии Хавьер Лохан.

Жители описывают ситуацию как крайне неудовлетворительную. По данным New York Post, мусор лежит на улицах уже больше недели, а горы отходов местами превышают размеры автомобилей.

Снежная буря затронула более 200 миллионов жителей США, местами выпало свыше 50 сантиметров снега, а из-за непогоды с минувших выходных были отменены десятки тысяч авиарейсов. По последним данным CBS News, число погибших в результате непогоды составляет не менее 100 человек.

Сильные снегопады и необычно низкие температуры обрушились на США, вызвав серьезные проблемы с транспортом и коммунальными службами по всей стране. Более полумиллиона человек остались без электричества и тепла. Авиакомпания American Airlines была вынуждена отменить свыше 9 тысяч рейсов.

