05 февраля, 16:56

Происшествия

Мошенница в Екатеринбурге обманула женщину, притворившись психологом, монахом и юристом

Фото: екб.66.мвд.рф

Мошенница в Екатеринбурге обманула женщину, притворившись психологом, тибетским монахом и юристом, сообщила пресс-служба управления МВД России по городу.

Заявление в полицию поступило от 30-летней местной жительницы. Она рассказала, что около года назад через общих друзей познакомилась с женщиной, которая практикует различные психологические, биоэнергетические и прочие методики и, помимо этого, помогает исправить судьбу.

Новая знакомая заявила, что ментальное состояние у потерпевшей "оставляет желать лучшего", поэтому необходимо работать над собой. Вскоре женщина начала регулярно брать консультации у "психолога" за определенную плату.

Через время злоумышленница рассказала, что знакома с тибетским монахом и может организовать консультацию. Тибетец вышел на связь, однако только через сообщения в социальных сетях, и также потребовал денег. Психолог в это время убедила жертву в том, что если она не заплатит, то проблемы со здоровьем начнутся уже у ее отца.

Вскоре у женщины закончились сбережения, кроме того, у нее накопились долги по кредитам, которые она брала, чтобы оплатить психологические сессии. Она уже хотела отказаться от услуг, но психолог уговорила ее посоветоваться со знакомым юристом, который, также связавшись с потерпевшей через соцсети, убедил ее продолжать консультации.

Позже правоохранители установили, что психолог, монах и юрист были фейками, созданными мошенницей: она писала "подопечной" с разных номеров и аккаунтов, чтобы сохранить свое влияние.

Помимо этого, есть информация, что подозреваемая посоветовала своей жертве отправиться на заработки в другую страну: она послушалась и устроилась на работу певицей в зарубежном караоке-баре. Доходы при этом она также переводила "психологу".

В результате женщина потеряла около 8 миллионов рублей, из-за финансовых проблем и стресса у нее произошел нервный срыв. В начале 2026 года она осознала, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Сейчас мошенница 1991 года рождения задержана. В ведомстве отметили, что ранее она не привлекалась к уголовной ответственности, не работала и жила за счет консультаций, а также микрокредитов, которые она массово оформляла в различных организациях. Помимо этого, она вела блог, в котором рекламировала свои услуги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее жительница Балакова Саратовской области перевела якобы певцу Филиппу Киркорову почти 100 тысяч рублей. Она рассказала, что переписывалась с ним, "артист" восхищался собеседницей и предложил встречу, однако для этого нужно было оплатить расходы на проезд в Балаково. Злоумышленник пообещал устроить ужин в ресторане, но после того, как ему перечислили деньги, перестал выходить на связь.

