Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 16:27

Транспорт

В ТиНАО начали разработку четырех проектов для улучшения транспортной доступности

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Город начал работу над четырьмя проектами планировки территорий в ТиНАО для улучшения транспортной доступности кинокластера на базе кинопарка "Москино". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проекты затронут ключевые участки, включая зоны от магистрали Киевское шоссе – Птичное – Ботаково – Троицк до Московского малого кольца и от Мамыри – Солнцево – Бутово – Видное – Пенино – Шарапово до Советской улицы. Еще одна транспортная развязка будет возведена на 47-м километре Калужского шоссе.

В частности, продление Новомихайловского шоссе до Центральной кольцевой автодороги создаст новую транспортную альтернативу перегруженным Киевскому и Калужскому шоссе. В свою очередь, появление трассы от этого участка до Советской улицы в Краснопахорском районе соединит разделенные Калужским шоссе территории и сократит объездные пути.

"В том числе появятся удобные подъезды к кинопарку "Москино": с Калужского шоссе, с продленного участка Новомихайловского шоссе и с Московского малого кольца", – уточнил Ефимов.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что данные проекты в том числе улучшат инвестиционный потенциал территорий ТиНАО и создадут транспортную инфраструктуру для их дальнейшего роста.

Вместе с тем это позволит снизить нагрузку на Калужское шоссе и сформировать новые маршруты городского транспорта, что улучшит передвижение по городу для большего числа жителей.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении возведения последнего участка Южной рокады в Москве от Капотни до Рублевки, который открывает прямой ход от Капотни до Рублевки. Общая длина Южной рокады с учетом развязок и дублеров составила 40 километров. Дорожный объект соединил 4 административных округа столицы.

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика