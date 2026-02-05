В ТиНАО начали разработку четырех проектов для улучшения транспортной доступности

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Город начал работу над четырьмя проектами планировки территорий в ТиНАО для улучшения транспортной доступности кинокластера на базе кинопарка "Москино". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проекты затронут ключевые участки, включая зоны от магистрали Киевское шоссе – Птичное – Ботаково – Троицк до Московского малого кольца и от Мамыри – Солнцево – Бутово – Видное – Пенино – Шарапово до Советской улицы. Еще одна транспортная развязка будет возведена на 47-м километре Калужского шоссе.

В частности, продление Новомихайловского шоссе до Центральной кольцевой автодороги создаст новую транспортную альтернативу перегруженным Киевскому и Калужскому шоссе. В свою очередь, появление трассы от этого участка до Советской улицы в Краснопахорском районе соединит разделенные Калужским шоссе территории и сократит объездные пути.

"В том числе появятся удобные подъезды к кинопарку "Москино": с Калужского шоссе, с продленного участка Новомихайловского шоссе и с Московского малого кольца", – уточнил Ефимов.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что данные проекты в том числе улучшат инвестиционный потенциал территорий ТиНАО и создадут транспортную инфраструктуру для их дальнейшего роста.

Вместе с тем это позволит снизить нагрузку на Калужское шоссе и сформировать новые маршруты городского транспорта, что улучшит передвижение по городу для большего числа жителей.

