05 февраля, 17:04

Происшествия

Полицейский спас пенсионерку с собакой и котом из горящей квартиры в Сковородине

Фото: телеграм-канал "Амурская полиция"

Полицейский спас пожилую женщину и ее собаку с котом из горящей квартиры в Сковородине Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Старший лейтенант полиции Сергей Марков проживает по соседству с пострадавшей пенсионеркой. В ночь с 30 на 31 января 2025 года он почувствовал запах гари. Затем он вышел в подъезд и заметил дым из квартиры соседки. Мужчина сразу же вызвал экстренные службы.

"После, оценив обстановку, проник в горящую квартиру через смежный балкон и в густом дыму обнаружил пенсионерку без сознания. Полицейский вынес женщину на балкон, где она пришла в себя", – отметило ведомство.

Кроме того, ему удалось вынести собаку и кота. После этого полицейский вместе с соседями потушил огонь.

Ранее пожар вспыхнул в одной из квартир жилого дома в Москве по адресу улица Авиаторов, дом 20. Внутри загорелись личные вещи и мебель. Пожарные потушили возгорание на площади 30 квадратных метров и спасли семь человек. Двое из них были переданы врачам скорой помощи.

Пожар произошел в бизнес-центре на юге Москвы

