Полицейский спас пенсионерку с собакой и котом из горящей квартиры в Сковородине

Полицейский спас пожилую женщину и ее собаку с котом из горящей квартиры в Сковородине Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Старший лейтенант полиции Сергей Марков проживает по соседству с пострадавшей пенсионеркой. В ночь с 30 на 31 января 2025 года он почувствовал запах гари. Затем он вышел в подъезд и заметил дым из квартиры соседки. Мужчина сразу же вызвал экстренные службы.

"После, оценив обстановку, проник в горящую квартиру через смежный балкон и в густом дыму обнаружил пенсионерку без сознания. Полицейский вынес женщину на балкон, где она пришла в себя", – отметило ведомство.

Кроме того, ему удалось вынести собаку и кота. После этого полицейский вместе с соседями потушил огонь.

