05 февраля, 16:36

Политика
Axios: Россия и США близки к соглашению о продлении ДСНВ

Россия и США близки к соглашению о продолжении соблюдения ДСНВ – СМИ

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Россия и США приближаются к заключению соглашения о продолжении соблюдения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истек 5 февраля. Об этом Axios сообщили три неназванных источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам собеседников портала, проекту еще предстоит получить одобрение Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа.

Обсуждения по ДСНВ проводили спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер вместе с российскими официальными лицами на полях переговоров по Украине в Абу-Даби, утверждается в материале.

ДСНВ (или СНВ-III) между РФ и США вступил в силу в 2011 году, а в 2021-м был продлен на 5 лет. Соглашение устанавливало конкретные лимиты на количество развернутых носителей и боезарядов и обеспечивало важнейшую прозрачность через взаимные инспекции и обмен уведомлениями.

5 февраля этого года срок действия договора истек. Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что по истечении срока ДСНВ Москва прежде всего будет опираться на собственные национальные интересы.

Эксперт по ядерному вооружению Максим Шингаркин допустил, что отказ США от продления договора может создать риск увеличения количества боеголовок в мире. По его мнению, Трамп не спешит с ответом, поскольку все еще надеется вовлечь в программу КНР.

Срок действия ДСНВ между Россией и США истек 5 февраля

