Мужчина напал с бензопилой на знакомого в Карелии

Фото: sledcom.ru

Мужчина напал с бензопилой на знакомого в поселке Ладва Прионежского района в Карелии, причинив ему вред. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следователей, инцидент произошел в ноябре 2025 года в квартире напавшего. Мужчина вступил в конфликт с одним из присутствующих и при помощи бензопилы нанес 50-летнему знакомому удары по телу и конечностям. Находящиеся в доме очевидцы выбили у него оружие, а пострадавший получил медицинскую помощь.

В результате мужчину задержали и возбудили уголовное дело по части 3, статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

Ранее в Курской области 60-летняя женщина избила своего сожителя замороженным хлебом. Драка возникла дома во время распития спиртных напитков. Она началась из-за того, что мужчина допил алкоголь, пока его спутница ненадолго отходила.

Подозреваемая до этого не раз привлекалась к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

