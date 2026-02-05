Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 16:40

Происшествия

Мужчина напал с бензопилой на знакомого в Карелии

Фото: sledcom.ru

Мужчина напал с бензопилой на знакомого в поселке Ладва Прионежского района в Карелии, причинив ему вред. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следователей, инцидент произошел в ноябре 2025 года в квартире напавшего. Мужчина вступил в конфликт с одним из присутствующих и при помощи бензопилы нанес 50-летнему знакомому удары по телу и конечностям. Находящиеся в доме очевидцы выбили у него оружие, а пострадавший получил медицинскую помощь.

В результате мужчину задержали и возбудили уголовное дело по части 3, статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

Ранее в Курской области 60-летняя женщина избила своего сожителя замороженным хлебом. Драка возникла дома во время распития спиртных напитков. Она началась из-за того, что мужчина допил алкоголь, пока его спутница ненадолго отходила.

Подозреваемая до этого не раз привлекалась к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": в Москве мужчина напал на пенсионерку, часто заказывающую доставку

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика