График работы биостанции в нацпарке "Лосиный остров" изменится с 10 февраля

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

График работы биостанции национального парка "Лосиный остров" изменится с 10 февраля. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

Экологический комплекс будет работать на час дольше. Посетители смогут приобрести билеты в кассе до 15:30 и попасть на последнюю экскурсию в 16:00.

Ранее в нацпарке установили новые кормушки для птиц, белок и зайцев. В пресс-службе учреждения отметили, что зимой животным сложно найти пищу и кормушки помогут им легче пережить морозы.

Посетителям разрешено подсыпать несоленые семечки, сырые орехи, сушеные ягоды, сено, морковь и капусту. Хлеб, макароны, чипсы, печенье и соленые продукты класть в кормушки нельзя.

