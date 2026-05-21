21 мая, 16:31

Технологии
РБК: в России отложили введение платы за VPN-трафик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России перенесут срок введения дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайтов в месяц на мобильных сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как уточнили два собеседника издания, обсуждается перенос на осенний период, еще один источник утверждает, что вопрос будет окончательно решен после проведения выборов в Госдуму, назначенных на 18–20 сентября.

По информации СМИ, в конце марта глава Минцифры России Максут Шадаев на совещании с операторами связи просил принять меры против использования VPN-сервисов, в частности ввести плату за потребление свыше 15 гигабайтов международного трафика в месяц. Утверждалось, что ее рассчитывали ввести до 1 мая, затем сроки сдвинули на 1 июня для подготовки и тестовых запусков.

Операторы по закону обязаны информировать абонентов об изменениях в тарификации за 10 дней до их запуска. Если бы плата вводилась с 1 июня, уведомления должны были появиться до 21–22 мая, однако на момент публикации ни один из операторов "большой четверки" их не сделал.

При этом сам Шадаев подчеркивал, что ведомство категорически против введения административной ответственности за использование VPN. Он указал, что обсуждаемые меры являются "сложным компромиссом".

