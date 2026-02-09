Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 13:03

Общество

Подмосковные врачи помогли 23-летней девушке родить тройню

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Видновского перинатального центра помогли 23-летней девушке стать мамой тройняшек. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Московской области.

Роды молодой пациентки прошли благополучно благодаря слаженной работе бригады скорой помощи, акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов, подчеркнули в сообщении.

На свет появились три девочки весом 1 730, 2020 и 1 480 граммов и ростом 39, 43 и 40 сантиметров. За их состоянием специалисты наблюдали более месяца. Сейчас вес сестер достиг уже 2 532, 2 871 и 2 292 грамма соответственно. Мать и ее дочки чувствуют себя хорошо, их уже выписали из медучреждения.

Как рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Вера Егорушкина, такой случай – большая редкость, поскольку шанс родить тройню при естественном зачатии равен примерно 1 к 6,4 тысячи.

Ранее сообщалось, что неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода, стал доступен беременным россиянкам по ОМС.

Услугой смогут воспользоваться будущие мамы, у которых стандартный скрининг показал средний или высокий риск патологий. Прежде эта процедура была преимущественно платной, однако некоторые регионы, включая Московскую область, запускали пилотные проекты по ее включению в систему обязательного медицинского страхования.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика