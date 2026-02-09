Подмосковные врачи помогли 23-летней девушке родить тройню

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Видновского перинатального центра помогли 23-летней девушке стать мамой тройняшек. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Московской области.

Роды молодой пациентки прошли благополучно благодаря слаженной работе бригады скорой помощи, акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов, подчеркнули в сообщении.

На свет появились три девочки весом 1 730, 2020 и 1 480 граммов и ростом 39, 43 и 40 сантиметров. За их состоянием специалисты наблюдали более месяца. Сейчас вес сестер достиг уже 2 532, 2 871 и 2 292 грамма соответственно. Мать и ее дочки чувствуют себя хорошо, их уже выписали из медучреждения.

Как рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Вера Егорушкина, такой случай – большая редкость, поскольку шанс родить тройню при естественном зачатии равен примерно 1 к 6,4 тысячи.

Ранее сообщалось, что неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода, стал доступен беременным россиянкам по ОМС.

Услугой смогут воспользоваться будущие мамы, у которых стандартный скрининг показал средний или высокий риск патологий. Прежде эта процедура была преимущественно платной, однако некоторые регионы, включая Московскую область, запускали пилотные проекты по ее включению в систему обязательного медицинского страхования.