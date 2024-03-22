Премьер Венгрии не исключил, что Запад решит отправить войска на Украину через 2–3 месяца

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что войска Запада окажутся на Украине через 2–3 месяца. Такое заявление он сделал в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, то, что 2–3 месяца назад нельзя было представить, сейчас становится реальностью. Он вспомнил, как немцы не были готовы отправлять Киеву оружие, решив направить снаряжение и каски. Сейчас же говорят, чтобы Германия передала Украине системы ракет, "которыми можно ударить до Москвы или как минимум далеко вглубь России", указал венгерский премьер-министр.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что Евросоюз не собирается умирать за Донбасс, речь идет о том, чтобы помогать украинцам. Он также призвал не пугать население неизбежностью войны. По его словам, "неизбежна необходимость поддержки Украины".

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил, что появление иностранных военных на территории Украины чревато негативными последствиями вплоть до непоправимых.

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