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Франция может отправить свои войска на Украину в приграничные с Белоруссией районы. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

По его словам, таким образом с указанного направления будут высвобождены украинские солдаты и укреплены Вооруженные силы Украины (ВСУ) на других участках границы. Предполагается, что Франция может либо создать военную базу на западе страны для совместного обучения войск и производства боеприпасов, либо разместить свои войска в определенных районах страны, уточнил он.

Примерный состав военного контингента неизвестен, однако президент Франции Эммануэль Макрон, уточнил Гончаренко, якобы серьезно намерен направить Киеву свои войска. Также он высказал предположение, что Париж создает свою коалицию, куда могут войти страны Прибалтики и Польша.

Впервые об идее отправить сухопутные войска западных государств на Украину Макрон высказался 27 февраля. По информации директора СВР РФ Сергея Нарышкина, французский контингент может достигнуть 2 тысяч человек только на первом этапе.

По мнению главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, войска из Франции нужны Киеву для удержания власти и подавления протестов.

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