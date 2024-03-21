Глава Евродипломатии заявил, что ЕС не пойдет умирать за Донбасс

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Европейский союз не собирается умирать за Донбасс, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, призвав не пугать людей. Его цитирует РИА Новости.

"Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс, или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам", – высказался он.

Боррель призвал не пугать население неизбежностью войны. По его словам, "неизбежна необходимость поддержки Украины".

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон не стал отрицать возможность отправки западных войск на помощь Киеву. Позже он допустил вероятность проведения Францией наземных операций на Украине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что появление иностранных военных на Украине будет чревато негативными последствиями вплоть до непоправимых.



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