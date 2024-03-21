Вице-спикер ГД Толстой заявил, что ВС РФ будут уничтожать французских солдат на Украине

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ВС РФ будут уничтожать французские войска, которые Париж отправит на Украину, предупредил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

"Мы будем убивать всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Всех", – пригрозил он на французском языке в интервью телеканалу BFMTV.

В конце февраля лидер Франции Эммануэль Макрон не стал отрицать возможность отправки западных войск Киеву. Позже он допустил вероятность проведения Францией наземных операций на Украине.

19 марта директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Париж готовит военных для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе военный контингент достигнет двух тысяч человек.

Он подчеркнул, что в таком случае французские военные станут не просто легитимной, а приоритетной целью для атак со стороны российской армии.



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