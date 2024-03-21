Отправка иностранных войск на Украину чревата негативными последствиями – Песков

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Появление иностранных военных на Украине будет чревато негативными последствиями вплоть до непоправимых. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в вопросе возможной отправки военной миссии Евросоюза (ЕС) на территорию Украины нет ясности.

"Здесь нужно получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет", – указал Песков.

Так он прокомментировал заявления депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), который 20 марта сказал, что Франция может отправить свои войска на Украину в приграничные с Белоруссией районы. Он считает, что так с указанного направления освободят украинских военных и укрепят Вооруженные силы Украины (ВСУ) на других участках границы.

Депутат Рады уточнил, что французский президент Эммануэль Макрон якобы серьезно намерен направить Киеву свои войска. Гончаренко предположил, что Франция создает собственную коалицию, куда могут войти страны Прибалтики и Польша.

Новости мира: Франция хочет создать альянс стран для отправки войск на Украину