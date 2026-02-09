Авиарейсы на Чукотку и обратно отменены из-за сложных погодных условий

Фото: depositphotos/Chalabala

Работа аэропорта Анадыря была приостановлена в понедельник, 9 февраля, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба Авиатранспортного агентства Чукотки.

Задержке подверглись все авиарейсы, включая SU6866 в московский аэропорт Шереметьево. Вылет в Москву был перенесен на вторник, 10 февраля, на 15:30 по местному времени (06:30 по московскому времени).

Кроме того, непогода повлияла на местное авиасообщение: задержаны рейсы из Певека, Залива Креста, Кепереема и обратные вылеты. Их выполнение планируется возобновить 10 февраля.

Ранее, 10 января, также из-за непогоды были задержаны московские рейсы в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга. Однако вскоре аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов.