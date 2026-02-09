Отопление полностью восстановлено в Белгороде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подача отопления была полностью восстановлена в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Дорогие друзья, героические усилия наших энергетиков и тепловиков привели к тому, что подача тепла в Белгороде восстановлена", – подчеркнул глава региона.

При этом он отметил, что более 60 многоквартирных домов в городе остаются без подачи тепла. Специалисты продолжают работы по их подключению к тепловым сетям.

Ранее губернатор сообщил, что власти Белгородской области готовы организовать временное пребывание жителей в других регионах России на фоне сложной обстановки. По его словам, для школьников может быть организован выезд в другие субъекты РФ по аналогии с практикой 2024–2025 годов. Для этого родителям необходимо оставить заявку в администрации Белгорода.