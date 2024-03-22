На КПП на границе Польши и Украины разблокировано движение грузовиков

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Польские протестующие завершили блокировку пункта пропуска "Устилуг – Зосин" на границе с Украиной. Об этом со ссылкой на государственную пограничную службу Украины сообщает ТАСС.

"Движение грузовиков в пункте пропуска "Устилуг – Зосин" разблокировано", – указано в сообщении.

Протестующие завершили общепольский митинг и теперь движение автобусов, легковых и грузовых автомобилей в обе страны идет в обычном порядке, сообщили украинские пограничники.

20 февраля грузовые машины с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за того, что местные фермеры заблокировали пункт пропуска. Несколько дней спустя неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Украину вывозить свое зерно для продажи в третьи страны.

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