09 февраля, 04:20Происшествия
Один человек погиб при пожаре в частном доме в Приморском крае
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб в результате возгорания в частном жилом доме в селе Руновка Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Прибывшие пожарные обнаружили тело мужчины в ходе ликвидации огня. Его личность устанавливается. Дознаватели МЧС проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее женщина и трое детей погибли при пожаре в доме в ЛНР. Двум другим детям удалось самостоятельно выбраться из горящего здания, разбив окно. Они были госпитализированы.
Для ликвидации возгорания привлекались 9 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники. На месте также работали дознаватели.