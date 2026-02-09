Суд приступит к рассмотрению заочного дела в отношении Юлии Тимошенко 9 февраля

Фото: ТАСС/SOPA Images/Si /Aleksandr Gusev

Басманный суд Москвы 9 февраля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что процесс будет заочным. Заседание начнется в 15:00 по московскому времени. Предварительное слушание по делу состоялось 3 февраля.

Как следует из материалов дела, Тимошенко обвиняется в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. По версии следствия, находясь за пределами России и руководствуясь мотивами политической ненависти, она разместила в социальной сети публикацию, в которой содержались ложные сведения о причастности российских военнослужащих к убийствам мирных жителей в Буче и Ирпене.

Уголовное дело Тимошенко было направлено в суд Генеральной прокуратурой РФ. Ей грозит штраф в размере 3–5 миллионов рублей или лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.